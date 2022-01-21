محادثات روسية - تركية حول الأزمة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي فيرشينين مع سفير تركيا في موسكو محمد سامسار تسوية الأزمات في ليبيا وسورية.

جاء ذلك في إطار مناقشة القضايا الإقليمية قيد النظر من قبل مجلس الأمن الدولي، حسب بيان وزارة الخارجية الروسية.

وكان الملف الليبي حاضرا خلال المحادثات التي جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في مطلع شهر يناير الجاري، حيث استعرضا النتائج الرئيسية للتعاون الثنائي، وأعادا التأكيد على النية في زيادة تكثيف الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين روسيا وتركيا.

ولازال البلدان متمسكين بـ«خروج متزامن» للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وهي أكبر معضلة في وجه تعزيز الاستقرار بكامل ربوع البلاد، بعد مباحثات أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي تم إجراؤها في كل من أنقرة وموسكو الشهر الماضي.