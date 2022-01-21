«الخليج العربي» تدرس رفع معدلات الإنتاج بحقل سيناون

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي بشركة الخليج العربي للنفط، فرج المشاي، إمكانية رفع معدلات الإنتاج بحقل سيناون.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها المشاي، للحقل اليوم الجمعة، على ما أفاد بيان للشركة، «في إطار المتابعة المستمرة للحقول والمصافي التابعة للشركة».

رافق المشاي، في الجولة، مدير إدارة الصيانة عوض اكويدير، وكان في استقبالهما منسق العمليات موسى الرياني ومختصو وفنيو الحقل.

وناقش المشاي، جملة من المشاكل والصعوبات التي تواجه الحقل والمستخدمين العاملين به، وإمكانية رفع الإنتاج فيه إلى معدلات أكبر.

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وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق للسير بكافة الأعمال وحلحلة المعوقات التي من شأنها أن تؤثر في العملية الإنتاجية للحقل.

في سياق متصل اجتمع المشاي، مع حرس المنشآت النفطية لبحث إجراءات الحماية وتوفير الإمكانات، التي من شأنها رفع درجة التأمين بالحقل والمحافظة على ممتلكات الشركة، من العبث والسرقة، مشيرا إلى ضرورة الحيطة واليقظة على مدار الساعة لـ«ردع كل من تسول له نفسه المساس بقوت الليبيين».

عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي بشركة الخليج العربي للنفط، فرج المشاي، خلال زيارة حقل سيناون, 21 يناير 2022. (شركة الخليج العربي للنفط)

عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي بشركة الخليج العربي للنفط، فرج المشاي، خلال زيارة حقل سيناون, 21 يناير 2022. (شركة الخليج العربي للنفط)

عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي بشركة الخليج العربي للنفط، فرج المشاي، خلال زيارة حقل سيناون, 21 يناير 2022. (شركة الخليج العربي للنفط)