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المحجوب: القبض على عصابة تتاجر في الأسلحة وتتعامل مع «متطرفين» في الجزائر ومالي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يناير 2022, 04:36 مساء
المحجوب: القبض على عصابة تتاجر في الأسلحة وتتعامل مع «متطرفين» في الجزائر ومالي
مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة اللواء خالد المحجوب (فيسبوك).
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أعلن آمر التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، القبض على عصابة تمتهن التجارة في الأسلحة والتعامل مع «جماعات متطرفة» في الجزائر ومالي.

وقال المحجوب في بيان عبر «فيسبوك»، إن وحدة الكتيبة الصحراوية باللواء «106» مجحفل، قبضت على العصابة بعد إعداد كمين محكم بالقرب من حدود الجزائر، فيما ضُبطت أسلحة ومواد متفجرة مع أفراد العصابة.

- المحجوب: آمر الكتيبة 116 بدأ تسليم مقراته وأسلحته للقيادة العامة

وبينما أشار المحجوب إلى إحالة أفراد العصابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتقديمهم إلى العدالة، لم يذكر جنسية المقبوض عليهم أو عددهم.

وأوضح أن ذلك يأتي في نطاق عمل دوريات عسكرية تجوب الصحراء لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من تهريب بشر وأسلحة ووقود».

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