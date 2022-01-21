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«الأرصاد»: طقس بارد.. وأمطار على الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يناير 2022, 10:28 صباحا
«الأرصاد»: طقس بارد.. وأمطار على الشمال الشرقي
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي، الجمعة، بينما تسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا ابتداء من مساء اليوم على المناطق الغربية.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة مساء الغد على سرت وتشمل يوم الأحد غالب المناطق الساحلية.
- الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الساحل.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا مساء اليوم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات - مرادة:
- حالة السماء: السماء مغطاة جزئيًا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية خاصة مرتفعات الجبل الأخضر.
- الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة  تتحول مساء الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على سهل بنغازي- الجبل الأخضر وأقصر الساحل الشرقي.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و18 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: قليلة السحب.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16و18 درجة مئوية

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