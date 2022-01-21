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توزيع آخر صكوك منحة تيسير الزواج في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يناير 2022, 12:58 صباحا
توزيع آخر صكوك منحة تيسير الزواج في بنغازي
حفل في بنغازي لتوزيع صكوك منحة تيسير الزواج للشباب (صفحة وزارة الشباب على فيسبوك)
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أُقيم الخميس حفل توزيع آخر الصكوك للمستفيدين من منحة تيسير الزواج للشباب في مرحلتها الثانية في بنغازي، بمشاركة أحمد العمروني مدير فرع وزارة الشباب بالبلدية.

كما حضر حفل التوزيع رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، ومديري مكاتب الشباب ببلديات (بنغازي، الأبيار، المليطانية) وبمشاركة عديد الشخصيات والفعاليات الشبابية والنشطاء داخل البلدية، وفق ما نشرت صفحة وزارة الشباب على «فيسبوك».

- احتفالية في سبها لتسليم صكوك دعم الزواج للمستفيدين

وفي 28 ديسمبر، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الشروع في توزيع المليار دينار الثاني المخصص لمنحة دعم زواج الشباب، منوهًا بأن هناك مليار دينار ثالثًا سيجري تخصيصه في الأيام المقبلة لدعم زواج الشباب الليبيين.

وفي 28 أكتوبر الماضي قررَّ مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تخصيص مليار دينار جديد لصالح صندوق دعم الزواج؛ خصمًا من مبيعات النقد الأجنبي.

وانتهت الحكومة في 3 أكتوبر الماضي، عبر صندوق دعم الزواج، من الموافقة على صرف مليار دينار لدعم الزواج، استفاد منها، 25 ألف شاب و25 ألف شابة، بواقع 20 ألفًا لكل فرد.

حفل في بنغازي لتوزيع صكوك منحة تيسير الزواج للشباب (صفحة وزارة الشباب على فيسبوك)
حفل في بنغازي لتوزيع صكوك منحة تيسير الزواج للشباب (صفحة وزارة الشباب على فيسبوك)
حفل في بنغازي لتوزيع صكوك منحة تيسير الزواج للشباب (صفحة وزارة الشباب على فيسبوك)
حفل في بنغازي لتوزيع صكوك منحة تيسير الزواج للشباب (صفحة وزارة الشباب على فيسبوك)
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