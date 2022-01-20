Atwasat

ترتيبات بين مجلسي النواب والدولة لتكوين لجنة التوافقات الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 11:36 مساء
ترتيبات بين مجلسي النواب والدولة لتكوين لجنة التوافقات الدستورية
جانب من اجتماع لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب ولجنة المجلس الأعلى للدولة المكونة من رؤساء اللجان (صفحة عبدالله بليحق على فيسبوك)
alwasat radio

التقت لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب، الخميس، لجنة المجلس الأعلى للدولة المكونة من رؤساء اللجان، لمناقشة مقترح تكوين اللجنة التي سوف تُعنى بالتوافقات الدستورية وآليات ومدة عملها.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن اللقاء الذي عُقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، يأتي في إطار استكمال المشاورات حول المسار الدستوري.

- لجنة «خارطة الطريق» تبحث المسار الدستوري مع البعثة الأممية
- رئيس لجنة خارطة الطريق: متفائلون بالوصول إلى حل في المسارات الدستورية والتنفيذية والأمن والمصالحة

والثلاثاء 18 يناير، أعرب عضو مجلس النواب ورئيس لجنة خارطة الطريق، نصرالدين مهنى، عن تفاؤله بالوصول إلى حل في المسارات المحددة للجنة وهي «الدستورية والتنفيذية والمصالحة الوطنية والأمن».

ونفى مهنى وجود خلافات مع مجلس الدولة، قائلاً إن الأعضاء الذين اجتمعوا معهم كانوا متعاونين «ولم يكونوا الشريك المخالف، بل الشريك الموالف»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب، الثلاثاء.

جانب من اجتماع لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب ولجنة المجلس الأعلى للدولة المكونة من رؤساء اللجان (صفحة عبدالله بليحق على فيسبوك)
جانب من اجتماع لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب ولجنة المجلس الأعلى للدولة المكونة من رؤساء اللجان (صفحة عبدالله بليحق على فيسبوك)
جانب من اجتماع لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب ولجنة المجلس الأعلى للدولة المكونة من رؤساء اللجان (صفحة عبدالله بليحق على فيسبوك)
جانب من اجتماع لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب ولجنة المجلس الأعلى للدولة المكونة من رؤساء اللجان (صفحة عبدالله بليحق على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)
الهلال ينعى وفاة نجمه التاريخي «ديمس الصغير»

الهلال ينعى وفاة نجمه التاريخي «ديمس الصغير»
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا

«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»

الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط

روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
واشنطن تسمح لدول البلطيق بإرسال أسلحة أميركية إلى أوكرانيا

واشنطن تسمح لدول البلطيق بإرسال أسلحة أميركية إلى أوكرانيا
محاكمة طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»

محاكمة طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»
«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس

«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس
المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»

المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»
البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا

البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا
البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا

البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا
بالصور.. «الأهلي طرابلس» يقدم لاعبه أنيس السلتو رسميا

بالصور.. «الأهلي طرابلس» يقدم لاعبه أنيس السلتو رسميا
«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟

«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟
ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال

ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال
ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر

ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر
ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور

ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
سرقة أسلاك كهرباء بطول 4200 متر في مناطق مختلفة
سرقة أسلاك كهرباء بطول 4200 متر في مناطق مختلفة
بدء المرحلة الأولى لإزالة المباني العشوائية على شاطئ الخمس
بدء المرحلة الأولى لإزالة المباني العشوائية على شاطئ الخمس
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
وليامز تعلق على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي
وليامز تعلق على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي
ترتيبات بين مجلسي النواب والدولة لتكوين لجنة التوافقات الدستورية
ترتيبات بين مجلسي النواب والدولة لتكوين لجنة التوافقات الدستورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي...
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
المزيد
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا...
توزيع آخر صكوك منحة تيسير الزواج في بنغازي
توزيع آخر صكوك منحة تيسير الزواج في بنغازي...
اجتماع لبحث آلية تنظيم حركة الأفراد والبضائع بين ليبيا ومصر
اجتماع لبحث آلية تنظيم حركة الأفراد والبضائع بين ليبيا ومصر...
ترتيبات بين مجلسي النواب والدولة لتكوين لجنة التوافقات الدستورية
ترتيبات بين مجلسي النواب والدولة لتكوين لجنة التوافقات ......
وليامز تعلق على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي
وليامز تعلق على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط