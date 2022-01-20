«الداخلية» تواصل البحث عن الصيادين المفقودين في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، إنها مستمرة في عمليات البحث عن الصيادين المفقودين في تاجوراء منذ الأحد الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات البحث تقوم بها الإدارة العامة لأمن السواحل بمشاركة وحدة الإنقاذ البحري بهيئة السلامة الوطنية وجهاز حرس السواحل التابع لرئاسة الأركان البحرية وخفر سواحل المنطقة الغربية.

كما يشارك في البحث عناصر خفر سواحل نقطة الحميدية ومديرية أمن تاجوراء وطيران النفط وعدد من الصيادين والمواطنين، وفق الوزارة.

- «الداخلية»: فقدان صياد من طرابلس في عرض البحر

والإثنين الماضي خرج طاقم الغوص والدوريات المرافقة له بفرع الإدارة العامة لأمن سواحل طرابلس بإمرة رئيس الفرع العميد إبراهيم الصقلي للبحث عن الصيادين.

كما انطلقت «الدورية 1 على متن الزورق P301» بقيادة مدير إدارة أمن السواحل وآمر الزورق الرائد أشرف الصياح، والطاقم المرافق له للقيام بعمليات البحث. وكذلك «الدورية 2 على متن الزورق P300 » بأمر الرائد علي جمعة والطاقم المرافق له للبحث عن الصيادين المفقودين.

عناصر وزارة الداخلية تواصل البحث عن الصيادين المفقودين في تاجوراء، 20 يناير 2022. (الوزارة)

عناصر وزارة الداخلية تواصل البحث عن الصيادين المفقودين في تاجوراء، 20 يناير 2022. (الوزارة)