وليامز تتفق مع سفير تركيا على أهمية دعم المسار السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

اتفقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، مع السفير التركي لدى ليبيا، كنان يلماز، على أهمية مساعدة الليبيين للعمل معا من أجل الاتفاق على كيفية المضي قدما في العملية السياسية، وصولا إلى الانتخابات.

وقالت وليامز، عبر حسابها في «تويتر»، إنها التقت السفير يلماز اليوم في طرابلس، وتمحور اللقاء حول تنسيق جهود المجتمع الدولي دعما للمسار السياسي في ليبيا، حيث جدد يلماز دعم تركيا لجهود الأمم المتحدة.

- وليامز تطلع المنقوش على نتائج محادثاتها الأخيرة مع المحاورين الدوليين

- موسكو تبلغ وليامز رفضها فرض حلول خارجية جاهزة على الليبيين

- وليامز تناقش مستقبل الانتخابات في لقاء مع السفير القطري

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أطلعت ستيفاني وليامز وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، على نتائج محادثاتها الأخيرة مع المحاورين الدوليين، كما تبادلت معها وجهات النظر حول الوضع السياسي وسبل دفع العملية السياسية في ليبيا.

وأجرت وليامز خلال الأيام الأخيرة، زيارات إلى أنقرة وموسكو والقاهرة، التقت خلالها عددا من المسؤولين في الدول الثلاث المعنية بالقضية الليبية، وأبدت خلالها رفضها تغيير حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وشددت على ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية يونيو المقبل.

وتأتي جولات وليامز كمحاولة استكشافية قبل إعلان خطتها المرتقبة لتحريك العملية السياسية التي تعثرت بعد تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية يوم 24 ديسمبر 2021، وقبل أيام من تقديم إحاطتها الأولى إلى مجلس الأمن الدولي بعد عودتها إلى ليبيا مطلع ديسمبر.

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز التقت السفير التركي لدى ليبيا، كنان يلماز. الخميس 20 يناير 2022 (حساب وليامز على تويتر)