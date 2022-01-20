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في العدد«322»: تقرير مصير الحكومة.. وتحذير من موجة وبائية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 07:33 مساء
في العدد«322»: تقرير مصير الحكومة.. وتحذير من موجة وبائية
العدد 322 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 20 يناير 2022. (بوابة الوسط)
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في مساء هذا الخميس، صدر العدد «322» من جريدة «الوسط»، وفي صدر صفحته الأولى تقرير تحليلي حول مستقبل ليبيا وتعقيدات الأزمة السياسية في البلاد، بسبب تعارض مصالح أطراف داخلية وخارجية. وجاء التقرير الرئيسي تحت عنوان «البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة».

- للاطلاع على العدد 322 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وفي الصفحة الثالثة، نقرأ تقريرا موسعا بعنوان «صراع الرئاسة يحتدم بين رئيسي البرلمان والحكومة الموقتة، ومستشارة غوتيريس ترفض تشكيل حكومة جديدة».

الطعام الفاسد يطارد بطون الليبيين
ونطالع في الصفحة الرابعة تقريرين أولهما؛ يلقي الضوء على ملف المقابر الجماعية في ليبيا وجاء بعنوان «أرواح الشهداء الليبيين تنتظر محاكمة القتلة». أما الموضوع الثاني فكان عن الأغذية الملوثة، وجاء تحت عنوان «الطعام الفاسد يطارد بطون الليبيين».

طفرة إصابات.. وتحذير من موجة وبائية مقبلة
ويتصدر الصفحة الخامسة تقرير مجمع يرصد تطورات جائحة كورونا في ليبيا وجاء بعنوان «طفرة إصابات.. وتحذير من موجة وبائية مقبلة». وتضم الصفحة ذاتها موضوعا عن تحقيقات النيابة في فساد قطاع الصحة، وجاء تحت عنوان «النائب العام يتابع التحقيقات في فساد الصحة».

تفجيرات في الإمارات.. وعصيان في السودان
وفي الشأن العربي نطالع في الصفحة السادسة تقريرا يرصد التطورات الدراماتيكية في السودان الشقيق، بعد سقوط قتلى وجرحى في المظاهرات، وجاء بعنوان «عصيان في السودان». وكذلك التصعيد الحوثي الجديد ضد دولة الإمارات وقصف مطار أبوظبي ومصفاة نفط بطائرات مسيرة.

- للاطلاع على العدد 322 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

عودة إنتاج النفط إلى معدله
وفي الاقتصاد نطالع في صدر الصفحة الثامنة تقريرًا يرصد تطورات انتاج النفط في ليبيا، وجاء بعنوان «إنتاج النفط يعود لمعدل 2.1 مليون برميل يوميا».

أما الصفحة التاسعة فيتصدرها تقرير يلقي الضوء على فرص الاستثمارات الليبية في فرنسا، مع استمرار غلق القسم القنصلي بالسفارة الفرنسية رغم إعادة فتح السفارة نفسها في طرابلس منذ مارس 2021، وجاء تحت عنوان «عراقيل أمام استثمار رجال الأعمال الليبيين في فرنسا».

ونطالع في الصفحة الثانية عشرة الخاصة بأخبار وهموم البلديات موضوعات وأخبار عدة، فيما يتصدر الصفحة حوار مع عميد بلدية الشرقية العربي امحمد، وجاء عنوانه الرئيسي «عميد بلدية الشرقية: الجنوب يعاني التهميش وتهالك البنية الأساسية.. والحكومات المتعاقبة لم تعره أي اهتمام».

وإلى الفن والثقافة ونطالع في الصفحة الثالثة عشرة موضوعات ثقافية وفنية، منها الفعالية التي نظمها جهاز إدارة المدينة القديمة في طرابلس، وجاءت بعنوان «اليوم الثقافي بطرابلس.. نافذة على التراث والفن والتاريخ». كما نطالع أخبار عدد من نجوم الفن العربي.

ونقرأ في الصفحة الرياضية الأولى موضوعات أبرزها جاء بعنوان «زكريا الهريش ينضم لقائمة المحترفين الليبيين في الملاعب العالمية».

أما في الصفحة الخامسة عشرة فيتصدرها موضوع يرصد نتائج وأرقام الجولة الثامنة من الدوري الليبي الممتاز، وجاء بعنوان «الوسط تستعرض أبرز أرقام الأسبوع الثامن في الدوري الممتاز»، وكيف تصدر الأهلي بنغازي ترتيب المجموعة الأولى، بينما تربع الاتحاد على قمة المجموعة الثانية».

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