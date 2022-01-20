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النائب العام يحظر عودة عميد بلدية بني وليد السابق لممارسة مهامه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 07:04 مساء
النائب العام يحظر عودة عميد بلدية بني وليد السابق لممارسة مهامه
عميد بلدية بني وليد السابق، سالم أنوير. (أرشيفية: الإنترنت)
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طالب النائب العام، المستشار الصديق الصور، وزير الحكم المحلي، بحظر عودة عميد بلدية بني وليد السابق سالم أنوير إلى عمله وممارسة اختصاصاته وصلاحياته، موصيا باستصدار قرار يكشف حكم القانون بشأن وضعه الوظيفي «دفعا لمظنة مشروعية وشرعية عودته لأداء الوظيفة»، وإبلاغه «مضمون المساءلة التأديبية ضده عن الوقائع التي حققتها النيابة العامة».

وأكد النائب العام في كتاب وجهه إلى وزير الحكم المحلي بتاريخ 18 يناير الجاري، اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الخميس، أن عميد بني وليد السابق سالم أنوير «محل لاتهام جنائي يتمحور حول سلوكه في إدارة بلدية بني وليد على غير الوجهة الصحيحة، بتعمده ارتكاب جرائم مخلة بالثقة العامة، واختلاس مبلغ مالي قدرة 3 ملايين و596 ألفا من مجمل قيمة المبالغ المالية المخصصة لإعانة المواطنين النازحين من المناطق الكائنة جنوب مدينة طرابلس خلال سنة 2020».

أمر قضائي بضبط وإحضار عميد بلدية بني وليد السابق
وأضاف النائب العام أنه بناءً على ذلك «النيابة العامة انتهت إلى الأمر بحبسه احتياطيا، وقررت إحالة الأوراق إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية»، التي نظرت الأوراق وانتهت إلى إحالتها إلى محكمة جنايات طرابلس للمحاكمة، والتي بدورها أجلت القضية «لجلب المتهم مع استمرار حبسه»، منوها بأن هذا القرار «ما زال قائما نافذا ولم يصدر عن محكمة الجنايات ما يخالفه، بل صارت إجراءات المحكمة إلى إصدار أمر بضبط وإحضار المعني بعد فراره من محبسه».

- بلدية بني وليد تنفي عودة عميدها السابق إلى العمل
- تكليف أكبر أعضاء المجلس البلدي بني وليد بتصريف الأعمال

وعاد عميد بلدية بني وليد السابق سالم أنوير في 6 يناير الجاري إلى عمله بديوان البلدية، لكن مصدر من المجلس البلدي نفى لـ«بوابة الوسط» ذلك. إلا أن صفحة البلدية على «فيسبوك» تنشر منذ ذلك التاريخ أنشطة العميد السابق الذي عاد إلى مكتبه.

وأعلن مكتب النائب العام في أواخر سبتمبر 2020 إلقاء القبض على عميد بلدية بني وليد السابق، سالم أنوير بتهمة اختلاس أموال عامة بالتواطؤ مع أفراد من أسرته، كانت مخصصة من قبل حكومة الوفاق الوطني السابقة للنازحين.

تكليف يونس العزوزي بتصريف الأعمال في بلدية بني وليد
وفي 5 أكتوبر 2020، توافق أعضاء المجلس البلدي بني وليد على تكليف زميلهم عضو المجلس وأكبرهم سنا، يونس العزوزي تصريف أعمال البلدية وفق القانون، بحسب المكتب الإعلامي للبلدية.

وقال مصدر من المجلس البلدي بني وليد حينها لـ«بوابة الوسط» إن تكليف العزوزي تصريف الأعمال يأتي على خلفية «الفراغ الحاصل في العمل البلدي بغياب عميد بلدية بني وليد، سالم أنوير، وحرصا على تسيير مرافق البلدية».

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية حول عودة عميد بلدية بني وليد السابق إلى عمله.

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