طلاب «التقنية الإلكترونية» ببني وليد يتظاهرون للمطالبة بعودة عميد الكلية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

نظم عدد من الطلاب بكلية التقنية الإلكترونية في مدينة بني وليد، الخميس، وقفة احتجاجية داخل الكلية للمطالبة بعودة عميد الكلية الدكتور عبدالقادر اغنية لمهامه، مستنكرين قرار إقالته من قبل وزير التعليم التقني بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ورفع الطلاب المشاركون في الوقفة عددا من اللافتات التي تؤكد رفضهم لقرار إقالة عميد الكلية، كُتب عليها «لا للفساد في دولة الديمقراطية»، و«كلنا العميد عبدالقادر اغنية» وغيرها من اللافتات التي عبرت عن موقف طلاب الكلية.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية رئاسة مجلس الوزراء بضرورة إلغاء قرار تغيير عميد كلية التقنية الإلكترونية ومراعاة مصلحة الكلية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقفة عدد من طلاب كلية التقنية الإلكترونية ببني وليد للمطالبة بعودة عميد الكلية. (الإنرتنت)

وقفة عدد من طلاب كلية التقنية الإلكترونية ببني وليد للمطالبة بعودة عميد الكلية. (الإنرتنت)