مراكز العزل تستقبل 9 إصابات بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. وشفاء 10 حالات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة دخول 9 حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» مراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 99 حالة.

وغادر عشرة أشخاص تلك المراكز خلال الفترة نفسها، بعد تعافيهم من المرض، فيما يخضع 59 مصابًا للعلاج في العناية الفائقة حاليًا، حسب النشرة الوبائية على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وسجلت ليبيا 401 ألف و444 إصابة بالفيروس، منها 8588 حالة نشطة، و386 ألفًا و967 حالة شفاء، و5889 حالة وفاة، وذلك وفق آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.