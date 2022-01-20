«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل...

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.
وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، أن الرؤية ستكون جيدة في معظم المناطق، ومتوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق أحيانًا.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على الساحل من الخمس إلى سرت.
- الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، تتحول غدًا إلى شمالية غربية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر غدًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح جنوبية غربية بشكل عام، بينما تكون جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه اليوم على الساحل من الخليج إلى شحات، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.
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