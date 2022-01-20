«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، أن الرؤية ستكون جيدة في معظم المناطق، ومتوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق أحيانًا.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على الساحل من الخمس إلى سرت.

- الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، تتحول غدًا إلى شمالية غربية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.