السوق الرسمية: اليورو يرتفع أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة الأوروبية أمام الدينار في السوق الرسمية، الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وصعد متوسط سعر صرف اليورو قرشًا واحدًا ليسجل 5.20 دينار، مقابل 5.19 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 6.24 دينار، وسعر صرف الدولار عند 4.58 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على سعري الدرهم الإماراتي والريال السعودي، ليسجلا 1.24 دينار و1.22 دينار على الترتيب، وانخفض الدينار التونسي قرشًا واحدًا إلى 1.58 دينار من 1.59 دينار أمس.

واستقر اليوان الصيني عند 0.72 دينار، والليرة التركية عند 0.33 دينار.