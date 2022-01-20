وليامز: وضع ليبيا هادئ لكنه «هش».. وقضية المرتزقة ليست عائقا أمام الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

وصفت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز الوضع الليبي الحالي بـ«الهادئ»، لكنه «هش» في الوقت نفسه.

ودعت المجتمع الدولي إلى «مساعدة الليبيين وتشجيعهم على مواصلة وتنشيط جهودهم نحو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية»، حسب حديثها إلى وكالة الأنباء الروسية «تاس»، أمس الأربعاء.

وقالت وليامز إن المصالحة الوطنية تعني السماح للنازحين والموجودين في الشتات بالعودة إلى ديارهم، مشيرة إلى حدوث ذلك بعض الشيء، والأمر يحتاج إلى الاستمرار.

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وأشادت باللقاءات بين «أطراف كانوا على النقيض» خلال المواجهات المسلحة في البلاد، مكملة: «لدينا ليبيون الآن يتحدثون مع بعضهم البعض.. أولئك الذين حملوا السلاح ضد بعضهم في الحرب الأخيرة، اجتمعوا في بنغازي الشهر الماضي، حيث التقى (المشير خليفة حفتر) ووزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق (فتحي باشاغا) والحكومة السابقة وشخصيات سياسية أخرى من الغرب»، وشددت على «الحاجة إلى تواصل (تلك الاجتماعات) وتشجيعها، كما يجب الحفاظ على وقف إطلاق النار».

وليامز: يجب ألا يتعارض انسحاب المرتزقة مع الانتخابات الليبية

وعرجت المستشارة الأممية على ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب، موضحة أن هذه القضية «لا ينبغي أن تكون عقبة أمام الانتخابات»، وعقبت: «البعض (يقول).. حسنًا، لا يمكنك إجراء انتخابات حتى سحب جميع المرتزقة، (لكن) الحقيقة أنهم أجروا انتخابات محلية في ليبيا خلال الفترة الأخيرة.. في وجود مرتزقة على الأرض».

وأشارت إلى انسحاب «بعض المرتزقة من ليبيا في شهر يناير الجاري»، لافتة إلى أن هذا الملف «هو عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)»، وأضافت: «لقد طرحوا خطة.. وكان هناك انسحاب لبعض المرتزقة في وقت سابق من هذا الشهر، هذه خطوة أولى جيدة، ويجب التنسيق (في هذا الإطار) مع الدول والعواصم المعنية التي يتواجد مواطنوها كمرتزقة في ليبيا».