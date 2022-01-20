258 مولودا جديدا في سرت منذ بداية يناير

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قال مدير مكتب تسجيل المواليد والوفيات بمستشفى بن سينا التعليمي سرت، محمد أبوحجر، إن عدد المواليد الجدد بلغ 258 مولودا منذ بداية يناير 2022.

وأضاف أبوحجر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن عدد الوفيات خلال الشهر الجاري أيضًا بلغ 34 حالة وفاة.

- تسجيل 1964 مولود بمستشفى ابن سينا التعليمى في سرت خلال 8 أشهر

- افتتاح مكتب سجل مدني بمستشفى ابن سينا بسرت

وفي نوفمبر 2018، اُفتتح مكتب السجل المدني بمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، حيث باشر عمليات تسجيل حالات الولادة والوفيات بالمستشفى، وإعطاء الشهادات من خلال منظومة مركزية تابعة للسجل المدني.