لجنة «خارطة الطريق» تبحث المسار الدستوري مع البعثة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط

التقت لجنة «خارطة الطريق» المشكلة من مجلس النواب، الأربعاء، بمقر فرع ديوان المجلس في مدينة طرابلس، الفريق الفني لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.

وضم الفريق الأممي إيناس أحمد ممثلة عن القسم السياسي للبعثة، وخالد محيي الدين مدير قسم سيادة القانون، وسوكي نجارا رئيس قسم حقوق الإنسان، وبانتو ليتش مدير قسم الانتخابات بالبعثة.

- بليحق: لجنة خارطة الطريق تنتهي من أعمالها في يناير

- رئيس لجنة خارطة الطريق: متفائلون بالوصول إلى حل في المسارات الدستورية والتنفيذية والأمن والمصالحة

وتناول اللقاء الدعم الفني الذي قد تحتاجه لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب للعملية القانونية والدستورية، وفق منشور للناطق باسم مجلس النواب ، عبدالله بليحق، على «فيسبوك».

وفي وقت سابق الأربعاء، التقت لجنة «خارطة الطريق»، رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، الذي قدم إحاطة مفصلة حول مشروع «الانطلاقة» لتحسين سجل الأحوال المدنية.

وأمس الثلاثاء، أعرب عضو مجلس النواب ورئيس لجنة خارطة الطريق، نصرالدين مهنى، عن تفاؤله بالوصول إلى حل في المسارات المحددة للجنة وهي «الدستورية والتنفيذية والمصالحة الوطنية والأمن».

وقرر مجلس النواب تحديد نهاية شهر يناير الجاري كموعد نهائي لاستكمال أعمال اللجنة، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق.

لجنة «خارطة الطريق» المشكلة من مجلس النواب تلتقي الفريق الفني لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا. (صفحة عبدالله بليحق)

لجنة «خارطة الطريق» المشكلة من مجلس النواب تلتقي الفريق الفني لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا. (صفحة عبدالله بليحق)