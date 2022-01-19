اقتحام مخزن كوابل كهربائية مسروقة قبل تهريبها للخارج...

اقتحمت قوة أمنية مخزنًا يضم كميات من كوابل الكهرباء المسروقة، قبل بيعها أو تهريبها خارج البلاد، وألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم.
وأفاد جهاز المباحث الجنائية في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن فريق عمل جنوب طرابلس التابع لجهاز المباحث الجنائية قدم الدعم والإسناد لكل من عناصر وحدة حماية الطاقة الكهربائية وأعضاء وحدة البحث الجنائي الجفارة في تنفيذ عملية اقتحام أحد أوكار عصابات قطع وبيع الأسلاك والكوابل الكهربائية والمتسببين في إلحاق الضرر العميق بالشبكة العامة للكهرباء.
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وتمكنت اللجنة الأمنية المشكلة بقرار من مكتب النائب العام لمكافحة جرائم سرقة كوابل الكهرباء بدعم وإسناد جهاز المباحث الجنائية، بعد تحريات دقيقة على نطاق واسع، من تحديد موقع يشتبه أن يكون مخزنا يتم استخدامه لتجميع الأسلاك والكوابل قبل بيعها أو تهريبها خارج البلاد.
وبعد التأكد من صحة المعلومات اقتحم عناصر اللجنة المكلفة المكان الواقع في منطقة المرابط بالجفارة، وجرى ضبط كميات كبيرة من الكوابل والأسلاك الكهربائية، منها ما كان على وشك تهريبه على متن سيارتي شحن متوسطتي الحمولة، فضلاً عن القبض على شخصين كانا داخل المخزن، أحدهما مواطن ليبي والآخر من العمالة الأفريقية الوافدة.
وأضاف البيان أنه جرى نقل المضبوطات رفقة المقبوض عليهما إلى مقر وحدة حماية الطاقة الكهربائية بمنطقة الفرناج لاستكمال التحقيقات وفقا لتعليمات مكتب النائب العام.
وأخيرًا، انتقدت الشركة العامة للكهرباء ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية التي لا تزال مستمرة، التي «تؤرق الشركة والمواطنين فى عديد المناطق من قبل مجهولين، همهم المال وزيادة معاناة المواطنين».
وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.
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