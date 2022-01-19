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اقتحام مخزن كوابل كهربائية مسروقة قبل تهريبها للخارج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يناير 2022, 11:16 مساء
اقتحام مخزن كوابل كهربائية مسروقة قبل تهريبها للخارج
مخزن للأسلاك الكهربائية المسروقة (إدارة البحث الجنائي)
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اقتحمت قوة أمنية مخزنًا يضم كميات من كوابل الكهرباء المسروقة، قبل بيعها أو تهريبها خارج البلاد، وألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم.

وأفاد جهاز المباحث الجنائية في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن فريق عمل جنوب طرابلس التابع لجهاز المباحث الجنائية قدم الدعم والإسناد لكل من عناصر وحدة حماية الطاقة الكهربائية وأعضاء وحدة البحث الجنائي الجفارة في تنفيذ عملية اقتحام أحد أوكار عصابات قطع وبيع الأسلاك والكوابل الكهربائية والمتسببين في إلحاق الضرر العميق بالشبكة العامة للكهرباء.

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وتمكنت اللجنة الأمنية المشكلة بقرار من مكتب النائب العام لمكافحة جرائم سرقة كوابل الكهرباء بدعم وإسناد جهاز المباحث الجنائية، بعد تحريات دقيقة على نطاق واسع، من تحديد موقع يشتبه أن يكون مخزنا يتم استخدامه لتجميع الأسلاك والكوابل قبل بيعها أو تهريبها خارج البلاد.

وبعد التأكد من صحة المعلومات اقتحم عناصر اللجنة المكلفة المكان الواقع في منطقة المرابط بالجفارة، وجرى ضبط كميات كبيرة من الكوابل والأسلاك الكهربائية، منها ما كان على وشك تهريبه على متن سيارتي شحن متوسطتي الحمولة، فضلاً عن القبض على شخصين كانا داخل المخزن، أحدهما مواطن ليبي والآخر من العمالة الأفريقية الوافدة.

وأضاف البيان أنه جرى نقل المضبوطات رفقة المقبوض عليهما إلى مقر وحدة حماية الطاقة الكهربائية بمنطقة الفرناج لاستكمال التحقيقات وفقا لتعليمات مكتب النائب العام.

وأخيرًا، انتقدت الشركة العامة للكهرباء ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية التي لا تزال مستمرة، التي «تؤرق الشركة والمواطنين فى عديد المناطق من قبل مجهولين، همهم المال وزيادة معاناة المواطنين».

وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.

مخزن للأسلاك الكهربائية المسروقة (إدارة البحث الجنائي)
مخزن للأسلاك الكهربائية المسروقة (إدارة البحث الجنائي)
مخزن للأسلاك الكهربائية المسروقة (إدارة البحث الجنائي)
مخزن للأسلاك الكهربائية المسروقة (إدارة البحث الجنائي)
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