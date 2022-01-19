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مؤسسة النفط تطالب إدارة «أكاكوس» الجديدة بتصحيح وضعها المالي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يناير 2022, 10:43 مساء
مؤسسة النفط تطالب إدارة «أكاكوس» الجديدة بتصحيح وضعها المالي
جانب من الاجتماع السنوي لشركة «أكاكوس» للعمليات النفطية (صفحة المؤسسة الوطنية للنفط على فيسبوك)
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طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مسؤولي شركة «أكاكوس» بتصحيح الوضع المالي للشركة، وإعداد خطة عمل واضحة للمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية ورفعها بطريقة لا تؤثر على الاحتياطات، وذلك بالقيام بالدراسات المكمنية، والعمل على تطوير حقول الشركة الصغيرة وإعطائها الأولوية في ميزانية الشركة، وإعادة النظر في كل المشاريع المتعثرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لشركة «أكاكوس» للعمليات النفطية للعام 2021، اليوم الأربعاء، ضمن اليوم الختامي لأعمال اجتماعات الجمعية العمومية للشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وفق منشور لصفحة المؤسسة على «فيسبوك».

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الاجتماع جاء برئاسة مصطفى صنع الله، وحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، ورئيس لجنة إدارة المشغل بشركة «أكاكوس» عصام البشتي، وعضوي مجلس الإدارة أسامة اللطعي، وصلاح عبد السلام، ورئيس لجنة الملاك نور الدين شقمان، وعضو لجنة الملاك أشرف العبار.

معدل إتناج «أكاكوس»
وقال صنع الله إن شركة «أكاكوس» تعد من أكبر الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في ليبيا، حيث تقوم بتشغيل حقل الشرارة الواقع بعقود الامتياز 115 و186، وقد بلغ معدل إنتاج الشركة نحو 272 ألف برميل يوميًّا خلال العام 2021، وتسهم الشركة بنسبة (8%) من الاحتياطي الكلي بليبيا.

كما شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لبرامج حماية البيئة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، إضافة إلى الاهتمام بالكوادر الشبابية، من حيث التدريب والتأهيل وإقحامها في جميع الأعمال وإعطائها الفرصة للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

وجرى خلال الاجتماع عرض أنشطة إدارات الشركة المختلفة، في مجالات الصحة والسلامة والبيئة والأمن، حيث أكدت الشركة أن الوضع الأمني مستقر بمختلف مواقع الشركة مقارنة بالسنوات الماضية، كما جرى الاطلاع على سير العمليات وبرامج الحفر التطويري، وصيانة الآبار، والمشاريع المتعلّقة بالاتصالات وتقنية المعلومات.

جانب من الاجتماع السنوي لشركة «أكاكوس» للعمليات النفطية (صفحة المؤسسة الوطنية للنفط على فيسبوك)
جانب من الاجتماع السنوي لشركة «أكاكوس» للعمليات النفطية (صفحة المؤسسة الوطنية للنفط على فيسبوك)
جانب من الاجتماع السنوي لشركة «أكاكوس» للعمليات النفطية (صفحة المؤسسة الوطنية للنفط على فيسبوك)
جانب من الاجتماع السنوي لشركة «أكاكوس» للعمليات النفطية (صفحة المؤسسة الوطنية للنفط على فيسبوك)
جانب من الاجتماع السنوي لشركة «أكاكوس» للعمليات النفطية (صفحة المؤسسة الوطنية للنفط على فيسبوك)
جانب من الاجتماع السنوي لشركة «أكاكوس» للعمليات النفطية (صفحة المؤسسة الوطنية للنفط على فيسبوك)
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