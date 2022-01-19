مؤسسة النفط تطالب إدارة «أكاكوس» الجديدة بتصحيح وضعها المالي

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مسؤولي شركة «أكاكوس» بتصحيح الوضع المالي للشركة، وإعداد خطة عمل واضحة للمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية ورفعها بطريقة لا تؤثر على الاحتياطات، وذلك بالقيام بالدراسات المكمنية، والعمل على تطوير حقول الشركة الصغيرة وإعطائها الأولوية في ميزانية الشركة، وإعادة النظر في كل المشاريع المتعثرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لشركة «أكاكوس» للعمليات النفطية للعام 2021، اليوم الأربعاء، ضمن اليوم الختامي لأعمال اجتماعات الجمعية العمومية للشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وفق منشور لصفحة المؤسسة على «فيسبوك».
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الاجتماع جاء برئاسة مصطفى صنع الله، وحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، ورئيس لجنة إدارة المشغل بشركة «أكاكوس» عصام البشتي، وعضوي مجلس الإدارة أسامة اللطعي، وصلاح عبد السلام، ورئيس لجنة الملاك نور الدين شقمان، وعضو لجنة الملاك أشرف العبار.
معدل إتناج «أكاكوس»
وقال صنع الله إن شركة «أكاكوس» تعد من أكبر الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في ليبيا، حيث تقوم بتشغيل حقل الشرارة الواقع بعقود الامتياز 115 و186، وقد بلغ معدل إنتاج الشركة نحو 272 ألف برميل يوميًّا خلال العام 2021، وتسهم الشركة بنسبة (8%) من الاحتياطي الكلي بليبيا.
كما شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لبرامج حماية البيئة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، إضافة إلى الاهتمام بالكوادر الشبابية، من حيث التدريب والتأهيل وإقحامها في جميع الأعمال وإعطائها الفرصة للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.
وجرى خلال الاجتماع عرض أنشطة إدارات الشركة المختلفة، في مجالات الصحة والسلامة والبيئة والأمن، حيث أكدت الشركة أن الوضع الأمني مستقر بمختلف مواقع الشركة مقارنة بالسنوات الماضية، كما جرى الاطلاع على سير العمليات وبرامج الحفر التطويري، وصيانة الآبار، والمشاريع المتعلّقة بالاتصالات وتقنية المعلومات.
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