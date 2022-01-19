بريطانيا تحدث بيانات سفير ليبيا الأسبق لدى تشاد قرين صالح على قائمة العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، تحديثًا لقائمة العقوبات الخاصة بعدد من الشخصيات والكيانات الليبية المشمولة بالعقوبات الاقتصادية، لضلوعها في انتهاكات حقوق الإنسان وشبهات جرائم الحرب والهروب من العدالة، وعلى رأسها سفير ليبيا الأسبق لدى تشاد، قرين صالح قرين القذافي.

وأدرجت الخارجية البريطانية على قائمة العقوبات، تحديثات بشأن قرين صالح قرين، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في انتهاك حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011، والمحاولات المزعومة لنشر معلومات مضللة وتهديد السلم والاستقرار والأمن وتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا وتقويض انتقال البلاد إلى دولة ديمقراطية وسلمية ومستقلة.

وأضافت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت، أن هناك أسبابًا معقولة للاشتباه في أن قرين صالح «شارك في تنفيذ أنشطة قمعية نيابة عن نظام معمر القذافي السابق أو ربطها من خلال مشاركته في تدبير وتنسيق عناصر مرتزقة مسلحين أجانب نيابة عن ذلك النظام»، إضافة إلى الاشتباه في صلته بسيف الإسلام والساعدي القذافي اللذين ساهما أو شاركا في أنشطة نظام والدهما استهدفت قمع ثورة 17فبراير 2011.

- بريطانيا تفرض عقوبات على «ميليشيا الكانيات» وقائديها

وتنص قائمة العقوبات، وفق وزارة الخارجية البريطانية، على تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لبعض الأشخاص أو الكيانات أو الهيئات المتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا أو القانون الدولي الإنساني أو الأنشطة التي تقوض انتقال ليبيا إلى دولة ديمقراطية وسلمية ومستقلة أو أي نشاط آخر يهدد السلام والاستقرار والأمن في البلاد.

جهات وشخصيات ليبية على قائمة العقوبات

وسبق أن أدرجت وزارة الخارجية البريطانية «ميليشيا الكانيات» وقائديها عبدالرحيم ومحمد الكاني على قائمة العقوبات، على خلفية تورطهما في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ليبيا، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية البريطانية في 13 مايو 2021.

وتشمل قائمة العقوبات البريطانية بشأن ليبيا، نحو 44 اسمًا، من أبرزهم سفير ليبيا الأسبق لدى النيجر حسين الكوني، وزوجة العقيد معمر القذافي صفية فركاش، وأبناؤه سيف والساعدي ومحمد وعائشة وهانيبال، ووزير الشؤون الاجتماعية إبراهيم الزروق، وكل من محمد وأحمد قذاف الدم، ابنا عم معمر القذافي، والبغدادي المحمودي وعبدالله السنوسي وبشير صالح ومحمود الورفلي وصلاح بادي وأبو زيد دوردة وخليفة الغويل وإبراهيم الجضران والروسي يوفغيني بريغوزين وغيرهم.

كما تضم قائمة العقوبات البريطانية عددًا من الكيانات من بينها شركة الإنماء القابضة للإنشاءات العقارية، وشركة الإنماء القابضة للاستثمارات الصناعية، وأشتون العالمية للاستثمارات المحدودة، وأفراسيا للشحن، و18 شركة وجهة أخرى.