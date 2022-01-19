Atwasat

بريطانيا تحدث بيانات سفير ليبيا الأسبق لدى تشاد قرين صالح على قائمة العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يناير 2022, 10:10 مساء
بريطانيا تحدث بيانات سفير ليبيا الأسبق لدى تشاد قرين صالح على قائمة العقوبات
سفير ليبيا الأسبق لدى تشاد قرين صالح قرين. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، تحديثًا لقائمة العقوبات الخاصة بعدد من الشخصيات والكيانات الليبية المشمولة بالعقوبات الاقتصادية، لضلوعها في انتهاكات حقوق الإنسان وشبهات جرائم الحرب والهروب من العدالة، وعلى رأسها سفير ليبيا الأسبق لدى تشاد، قرين صالح قرين القذافي.

وأدرجت الخارجية البريطانية على قائمة العقوبات، تحديثات بشأن قرين صالح قرين، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في انتهاك حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011، والمحاولات المزعومة لنشر معلومات مضللة وتهديد السلم والاستقرار والأمن وتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا وتقويض انتقال البلاد إلى دولة ديمقراطية وسلمية ومستقلة.

وأضافت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت، أن هناك أسبابًا معقولة للاشتباه في أن قرين صالح «شارك في تنفيذ أنشطة قمعية نيابة عن نظام معمر القذافي السابق أو ربطها من خلال مشاركته في تدبير وتنسيق عناصر مرتزقة مسلحين أجانب نيابة عن ذلك النظام»، إضافة إلى الاشتباه في صلته بسيف الإسلام والساعدي القذافي اللذين ساهما أو شاركا في أنشطة نظام والدهما استهدفت قمع ثورة 17فبراير 2011.

- بريطانيا تفرض عقوبات على «ميليشيا الكانيات» وقائديها

وتنص قائمة العقوبات، وفق وزارة الخارجية البريطانية، على تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لبعض الأشخاص أو الكيانات أو الهيئات المتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا أو القانون الدولي الإنساني أو الأنشطة التي تقوض انتقال ليبيا إلى دولة ديمقراطية وسلمية ومستقلة أو أي نشاط آخر يهدد السلام والاستقرار والأمن في البلاد.

جهات وشخصيات ليبية على قائمة العقوبات
وسبق أن أدرجت وزارة الخارجية البريطانية «ميليشيا الكانيات» وقائديها عبدالرحيم ومحمد الكاني على قائمة العقوبات، على خلفية تورطهما في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ليبيا، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية البريطانية في 13 مايو 2021.

وتشمل قائمة العقوبات البريطانية بشأن ليبيا، نحو 44 اسمًا، من أبرزهم سفير ليبيا الأسبق لدى النيجر حسين الكوني، وزوجة العقيد معمر القذافي صفية فركاش، وأبناؤه سيف والساعدي ومحمد وعائشة وهانيبال، ووزير الشؤون الاجتماعية إبراهيم الزروق، وكل من محمد وأحمد قذاف الدم، ابنا عم معمر القذافي، والبغدادي المحمودي وعبدالله السنوسي وبشير صالح ومحمود الورفلي وصلاح بادي وأبو زيد دوردة وخليفة الغويل وإبراهيم الجضران والروسي يوفغيني بريغوزين وغيرهم.

كما تضم قائمة العقوبات البريطانية عددًا من الكيانات من بينها شركة الإنماء القابضة للإنشاءات العقارية، وشركة الإنماء القابضة للاستثمارات الصناعية، وأشتون العالمية للاستثمارات المحدودة، وأفراسيا للشحن، و18 شركة وجهة أخرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟

«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟
6 درجات تحت الصفر.. مدينة سعودية تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة منذ 30 عاما (صور)

6 درجات تحت الصفر.. مدينة سعودية تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة منذ 30 عاما ...
ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر

ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر
انتهت عبر «WTV».. التعاون 1 - 0 التحدي

انتهت عبر «WTV».. التعاون 1 - 0 التحدي
موت قرية عائمة في فنزويلا بعد تآكلها بالوحول

موت قرية عائمة في فنزويلا بعد تآكلها بالوحول
«إسرائيل» تدمر منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح

«إسرائيل» تدمر منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح
الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق للجائحة قبل 2024

الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق للجائحة قبل 2024
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية

بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية
«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط العام 2022

«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط العام 2022
كأس الأمم الأفريقية: السنغال تخطف الصدارة.. وغينيا تتأهل رغم الخسارة

كأس الأمم الأفريقية: السنغال تخطف الصدارة.. وغينيا تتأهل رغم الخسارة
البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»

البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»
مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله

مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله
انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس

انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس
أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات

أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات
كاركاتير حليم - التقاعد!

كاركاتير حليم - التقاعد!
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس

شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
17- (القوندي)!

17- (القوندي)!
أعلام من وطني.. قامات منسية!

أعلام من وطني.. قامات منسية!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
صنع الله: ديوان المحاسبة يتحمل المسؤولية القانونية أمام عرقلة تسييل الميزانيات لمؤسسة النفط
صنع الله: ديوان المحاسبة يتحمل المسؤولية القانونية أمام عرقلة ...
بريطانيا تحدث بيانات سفير ليبيا الأسبق لدى تشاد قرين صالح على قائمة العقوبات
بريطانيا تحدث بيانات سفير ليبيا الأسبق لدى تشاد قرين صالح على ...
مؤسسة النفط تطالب إدارة «أكاكوس» الجديدة بتصحيح وضعها المالي
مؤسسة النفط تطالب إدارة «أكاكوس» الجديدة بتصحيح وضعها المالي
اقتحام مخزن كوابل كهربائية مسروقة قبل تهريبها للخارج
اقتحام مخزن كوابل كهربائية مسروقة قبل تهريبها للخارج
مؤسسة النفط تدعم قطاع المياه ببلدية الحرابة
مؤسسة النفط تدعم قطاع المياه ببلدية الحرابة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي...
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
المزيد
«التعليم» تبحث تأهيل المدارس المدمرة في سرت
«التعليم» تبحث تأهيل المدارس المدمرة في سرت...
258 مولودا جديدا في سرت منذ بداية يناير
258 مولودا جديدا في سرت منذ بداية يناير...
لجنة «خارطة الطريق» تبحث المسار الدستوري مع البعثة الأممية
لجنة «خارطة الطريق» تبحث المسار الدستوري مع البعثة الأممية...
مؤسسة النفط تدعم قطاع المياه ببلدية الحرابة
مؤسسة النفط تدعم قطاع المياه ببلدية الحرابة...
اقتحام مخزن كوابل كهربائية مسروقة قبل تهريبها للخارج
اقتحام مخزن كوابل كهربائية مسروقة قبل تهريبها للخارج...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط