لجنة «خارطة الطريق» تتعرف على مشروع «الانطلاقة» لتحسين سجل الأحوال المدنية

القاهرة - بوابة الوسط

التقت لجنة «خارطة الطريق» المشكلة من مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر.

واستمعت اللجنة خلال اللقاء لإحاطة مفصلة من رئيس مصلحة الأحوال المدنية حول مشروع «الانطلاقة» لتحسين سجل الأحوال المدنية، كما جرى خلال اللقاء الاتفاق على تزويد اللجنة بتقرير مكتوب ومفصل حول المشروع، وفق منشور للناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، على «فيسبوك».

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وطالبت اللجنة محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية بضرورة إتمام كافة الإجراءات المالية المطلوبة لانطلاق المشروع في أسرع وقت.

وأول أمس الإثنين قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، إن «مشروع (الانطلاقة) يطابق بين بيانات المنظومة والمستندات الورقية»، مشيرًا إلى أنه الوسيلة «للتخلص من أي تزوير».

لجنة «خارطة الطريق» المشكلة من مجلس النواب التقت رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر. (صفحة عبدالله بليحق)

لجنة «خارطة الطريق» المشكلة من مجلس النواب التقت رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر. (صفحة عبدالله بليحق)