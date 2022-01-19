الرئيس البرتغالي يتسلم أوراق اعتماد السفير الليبي الجديد في لشبونة

القاهرة - بوابة الوسط

قدم السفير الليبي الجديد لدى لشبونة، سعد عقوب رحيم، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده سفيرًا مفوضًا فوق العادة إلى رئيس الجمهورية، مارسيلو ربيلو ده سوزا، وذلك بالقصر الرئاسي بالعاصمة البرتغالية بحضور وزير الخارجية البرتغالي، بحسب وزارة الخارجية الليبية.

وأعرب عقوب، خلال تقديم أوراق اعتماده للرئيس البرتغالي، عن رغبة ليبيا ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في دعم العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما نقل له تحيات رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية.

من جانبه أعرب الرئيس البرتغالي عن سعادته باللقاء ورفع التمثيل الدبلوماسي إلى هذا المستوى الرفيع، متمنيًا لعقوب طيب الإقامة والنجاح في مهمته لتعزيز أواصر العلاقات، كما حمله تحياته إلى رئيس المجلس الرئاسي والقيادات السياسية في ليبيا.

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واعتبر الرئيس البرتغالي تعيين عقوب سفيرًا لليبيا في لشبونة «فرصة مهمة لتفعيل التعاون ودعم العلاقات الثنائية» بين البلدين، مبديًا اهتمامه ومتابعته لتطورات الأوضاع في ليبيا ورغبة واستعداد البرتغال في دعم كل الجهود الدولية الرامية إلى استقرار ليبيا السياسي وتقدمها ورخاء شعبها.

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى أن الرئيس البرتغالي وجه في ختام اللقاء دعوة للسفير الليبي لحضور اللقاء السنوي مع البعثات الدبلوماسية لمناسبة بداية العام الجديد 2022.

وأدى عقوب اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، يوم 21 نوفمبر 2021، بعد تعيينه سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدى البرتغال، رفقة ستة سفراء آخرين جرى تعيينهم في كل من تركيا والاتحاد القمري والأرجنتين واليونان وبنين واليونيسكو.

السفير سعد عقوب مع الرئيس البرتغالي بعد تقديم أوراق اعتماده بالقصر الرئاسي في لشبونة. الأربعاء 19 يناير 2022. (الخارجية الليبية)

السفير سعد عقوب مع الرئيس البرتغالي بعد تقديم أوراق اعتماده بالقصر الرئاسي في لشبونة. الأربعاء 19 يناير 2022. (الخارجية الليبية)