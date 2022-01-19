«الشؤون الاجتماعية»: إيداع منحة الأولاد عن الربع الأخير من 2021 بالمصارف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، إيداع منحة الأولاد دون سن الثامنة عشرة للربع الأخير من 2021، بكافة المصارف.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنه يمكن لكافة المستفيدين من المنحة، مراجعة مصارفهم وسحب القيمة المخصصة لهم.

- الدبيبة: المصرف المركزي منح الإذن لتحويل القيم المالية المخصصة لمنحة الأبناء إلى مستحقيها

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الثلاثاء، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن مصرف ليبيا المركزي منح الإذن لتحويل القيم المالية المخصصة لمنحة الأبناء إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لتعهدات الحكومة بمواصلة صرف منحة الأبناء.

وأضاف الدبيبة، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، قائلًا: «نواصل الليل بالنهار من أجل خدمة كافة فئات المجتمع الليبي، رغم كل محاولات التضييق على مصادر رزقهم، وتحميلهم أعباء فشل السياسيين خلال سنوات الحرب والانقسام».