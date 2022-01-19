مناقشة خطة تمويل مشاريع حرفية لـ25 ألف شاب

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش اجتماع حكومي رفيع، اليوم الأربعاء، مقترح خطة تمويل مشروعات متناهية الصغر تستهدف خلال مرحلة أولى دعم وتمكين 25 ألف شاب وشابة من تنفيذ مشاريع حرفية بمختلف المناطق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول العادي للجنة العليا لصندوق ضمان الائتمان برئاسة محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة رئيس اللجنة، وضم الأعضاء وكلاء وزارات التخطيط والعمل والتأهيل والصناعة والمعادن والشباب، بحضور مدير عام صندوق ضمان الائتمان ومدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ومدير المصرف الريفي.

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واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على سير العمل بصندوق ضمان الائتمان والمشاكل والصعوبات التي تواجه عمله وسبل تذليلها وطرح المقترحات التي من شأنها تطوير الأداء وتسهم في اضطلاع الصندوق باختصاصاته، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى دعم خطة وزارة الاقتصاد والتجارة في تفعيل قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة، وخطة تمويل مشروعات متناهية الصغر للشباب.

وفي 22 ديسمبر الماضي، طرح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية مبادرة تقضي بتبني الحكومة مشاريع استثمارية تستهدف 100 ألف شاب سنويًّا بدعم ومشاركة القطاع الخاص، وإعفائها من الضرائب الجمركية وكافة الرسوم.

اللجنة العليا بصندوق ضمان الائتمان تعقد اجتماعها العادي الأول. (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)

اللجنة العليا بصندوق ضمان الائتمان تعقد اجتماعها العادي الأول. (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)