حبس رئيس جهاز الحرس البلدي السابق

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس جهاز الحرس البلدي السابق احتياطيًّا على ذمة قضية اتهامه بإلحاق الضرر بالمال العام، وتزوير بيانات قرارات تعيين بعض أفراد الجهاز.

وأفاد بيان، نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن وكيل النيابة العامة انتهى، اليوم الأربعاء، بحبس رئيس جهاز الحرس البلدي السابق حبسًا احتياطيًّا بعد استيفاء جملة من الإجراءات، كان آخرها استجوابه حول واقع ارتكابه جرائم التسبب عمدًا في إلحاق أضرار جسيمة بالمال العام.

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ووجهت النيابة للمذكور تهمة «التواطؤ مع الغير؛ لغرض تحقيق منافع غير مشروعة، وتزوير بيانات قرارات تعيين بعض أفراد الجهاز، وتوريد الأسلحة النارية للجهاز بالمخالفة للإجراءات المقررة في خصوص تعاقد جهة الإدارة».

وفي 13 يونيو الماضي، أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 13 لسنة 2021 بتسمية العميد رجب أحمد مصطفى قطوسة رئيسًا لجهاز الحرس البلدي خلفًا للعميد إسماعيل أبوجناح.