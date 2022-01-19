بالتعاون مع الشرطة الإسبانية.. «يوبام» تعتزم تدريب 25 عنصرا من «حرس الحدود» الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم البعثة الأوروبية للمساعدة في إدارة الحدود المتكاملة في ليبيا «يوبام» تدريب 25 عنصرًا من جهاز حرس الحدود الليبي، وذلك بالتعاون مع الشرطة الوطنية الإسبانية، وفق ما أعلنته البعثة الأووربية عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وقالت «يوبام» إنها أجرت زيارة اليوم إلى مقر حرس الحدود الليبي «لمناقشة تدريب الاستخبارات الجنائية»، موضحة أن «البعثة ستقوم جنبًا إلى جنب مع الشرطة الوطنية الإسبانية، بتدريب 25 مشاركًا من حرس الحدود الليبي».

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وأكدت البعثة الأوروبية للمساعدة في إدارة الحدود المتكاملة في ليبيا «يوبام»، أنها تدعم أيضًا تجديد مركز تدريب حرس الحدود الليبي الذي زاره أفراد البعثة اليوم.

و«يوبام» هي بعثة مدنية بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة، أطلقها الاتحاد الأوروبي في 22 مايو 2013، لتكون مكلفة المساهمة في جهود السلطات الليبية لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب.

مع غياب ما يبرر هذا التفاوت وفق المقتضيات القانونية والمالية والمحاسبية