عقيلة صالح يبحث مع السفير التركي مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، مستجدات الوضع السياسي والعلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم الشعبين الليبي والتركي، وفق المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي.

واستقبل المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، السفير التركي لدى ليبيا بمقر إقامته في مدينة القبة شرق البلاد.

ويأتي اللقاء بعد أسبوعين من زيارة لوفد من مجلس النواب تركيا، أجرى خلالها الوفد مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، وعدد من المسؤولين الأتراك حول الوضع السياسي والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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كما التقى وفد مجلس النواب الذي زار تركيا، يوم 20 ديسمبر 2021، رئيس أركان القوات البحرية التركية السابق، مهندس الاتفاق البحري مع ليبيا الأدميرال جهاد يايجي، خلال زيارته إلى مركز الاستراتيجيات البحرية العالمية التركي في إسطنبول.

وأصدر وفد مجلس النواب بيانًا بشأن زيارته الأخيرة إلى تركيا، أعلن خلاله التوصل مع مجلس الأمة التركي إلى تشكيل لجنة صداقة برلمانية، إضافة إلى «العمل على تخفيف معاناة المواطنين الليبيين».

وضم الوفد رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، وأعضاء المجلس بدر علي نجيب العقيبي، وعيسى محمد العريبي، وإدريس عبدالله المغربي، وسالم مسعود قنان، وزياد صالح دغيم.

لقاء المستشار عقيلة صالح مع السفير التركي لدى ليبيا بمقر إقامته في القبة، الأربعاء 19 يناير 2021. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)

لقاء المستشار عقيلة صالح مع السفير التركي لدى ليبيا بمقر إقامته في القبة، الأربعاء 19 يناير 2021. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)