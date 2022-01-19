صنع الله: مؤسسة النفط تتعامل مع مواطني المناطق المحيطة لعملياتها «كأصحاب مصلحة»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن المؤسسة تتعامل مع المناطق المحيطة بشركاتها وعملياتها، «كأصحاب مصلحة»، مشيرًا إلى أن دعم المؤسسة من خلال مشروعاتها في منطقة الواحات خلال العام الماضي 2021، وصل إلى 10 ملايين دينار، فيما وصل مجمل دعم المنطقة الشرقية إلى 12 مليونًا و655 ألف دينار.

وشدد صنع الله، خلال مؤتمر صحفي اليوم، على أن المؤسسة تقدم الخدمات الضرورية، وتعمل على حل المختنقات العاجلة جدًّّا في هذه المناطق التي تعاني غياب هذه الخدمات، وفق قوله.

وتابع أن مؤسسة النفط، تقدم عديد الخدمات لأهالي مناطق عملياتها، ومنها الخدمات الصحية التي قدمتها لجميع هذه المناطق في ليبيا، سواء بشكل مباشر من خلال المؤسسة أو من خلال مساهمات شركائها وفق الاتفاقات المبرمة.

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قال صنع الله، إن المؤسسة بمقدورها تحقيق نحو مليون و450 ألف برميل يوميًّا من الخام خلال العام 2022، مؤكدًا أن هذا يبقى رهنًا بتوفير الميزانيات اللازمة للقطاع.

وطالب صنع الله، بتوفير الميزانيات اللازمة لصيانة حقول وخطوط النفط المهترئة، التي بقيت على وضعها منذ 60 عامًا، موضحًا استهداف المؤسسة خلال العام 2022، إعادة تأهيل حقول عدة مثل الغاني والظهيرة والجفرة بقدرة إنتاجية تبلغ 16 ألف برميل يوميًّا.

