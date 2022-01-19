صنع الله: يمكننا إنتاج 1.45 مليون برميل نفط يوميا شرط توافر الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن المؤسسة بمقدورها تحقيق نحو مليون و450 ألف برميل يوميًا من الخام خلال العام 2022، مؤكدًا أن هذا يبقى رهنًا بتوفير الميزانيات اللازمة للقطاع.

وطالب صنع الله، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي لمناسبة اختتام الاجتماعات السنوية للشركات التابعة للمؤسسة، بتوفير الميزانيات اللازمة لصيانة حقول وخطوط النفط المهترئة، والتي بقيت على وضعها منذ 60 عامًا؛ موضحًا استهداف المؤسسة خلال العام 2022، إعادة تأهيل حقول عدة مثل الغاني والظهيرة والجفرة بقدرة إنتاجية تبلغ 16 ألف برميل يوميًا.

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وبالنسبة للوضع الخاص بالوباء في قطاع النفط، فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس «كورونا» خلال العام 2021، 3357 حالة، بينها 58 نشطة، و66 وفاة، فيما تعافى 3233 شخصًا، فيما تلقى اللقاح المضاد للفيروس 18 ألفًا و351 موظفًا بنسبة 26.5% من إجمالي العاملين بالقطاع، وفقًا لصنع الله.