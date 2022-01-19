السفير الإيطالي يؤكد لـ«اللافي» دعم روما لتحديد موعد قريب للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

عبر السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو غريمالدي عن دعم بلاده الكامل والمستمر للمسار الانتخابي في ليبيا، وصولًا إلى تحديد قريب لموعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأكد السفير الإيطالي خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، صباح اليوم الأربعاء، «أهمية العلاقات التاريخية، التي تربط بين ليبيا وإيطاليا، معربًا عن أهمية تفعيل الشراكة والاتفاقات المبرمة بين البلدين»، وفق الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- اللافي يبحث مع عقيلة صالح سبل دعم العملية السياسية والدفع بالمسار الانتخابي

- اللافي يؤكد لنورلاند على ضرورة وضع خارطة ووعاء زمني محدد للانتخابات

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من جهته، شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي، على «أهمية التزام جميع أطراف العملية السياسية، بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والاستفادة من الزخم الشعبي لهذا الاستحقاق الوطني»، مشيرًا إلى أن «المجلس يعمل مع كل الأطراف، وتقريب وجهات النظر لإنجاح خارطة الطريق».

ويوم السبت، بحث عبدالله اللافي مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، سبل دعم العملية السياسية، والدفع بالمسار الانتخابي. وناقش اللقاء الاتفاق على استمرار التشاور بين المجلس والبرلمان، «لضمان استقرار ليبيا، والوصول بها إلى بر الأمان»، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

كما جرى اتصال هاتفي بين نائب رئيس المجلس الرئاسي، والمبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند يوم الجمعة، حيث أكد نورلاند، « ضرورة وضع خارطة واضحة المعالم، ووعاء زمني محدد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي».

نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي والسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو غريمالدي، خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 19 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)