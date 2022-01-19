Atwasat

وزير الداخلية يبحث مع سفير ألمانيا فتح خدمات التأشيرات لليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يناير 2022, 02:38 مساء
وزير الداخلية يبحث مع سفير ألمانيا فتح خدمات التأشيرات لليبيين
لقاء وزير الداخلية وسفير ألمانيا، 19 يناير 2022، (الداخلية)
alwasat radio

بحث وزير الداخلية خالد مازن مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، فتح خدمات التأشيرات لليبيين لمختلف الأغراض «عمل، ودراسة، وعلاج، وسياحة»، على غرار السفارات الأوروبية الأخرى.

وتناول اللقاء آفاق التعاون الأمني بين ليبيا وألمانيا في عدد من المجالات المتعلقة بتبادل المعلومات ومكافحة الهجرة غير الشرعية وغسيل الأموال وحقوق الانسان، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأربعاء.

كما تطرق أيضا إلى ملف التدريب ودعم جهاز المباحث الجنائية وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

وأكد مازن وضع خارطة طريق تجاه هذا التعاون وإصدار مصفوفة عمل مشتركة لتنمية الموارد البشرية، والرقي بمستوى الأداء الشرطي.

من جانبه، أشاد السفير الألماني بعمق العلاقات بين البلدين، معرباً عن استعداد بلاده للتعاون عن طريق الشرطة الاتحادية.

حضر الاجتماع رئيس جهاز المباحث الجنائية لواء محمود عاشور، ومدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان، ومدير مركز المعلومات والتوثيق عقيد البهلول شنانة، والناطق الرسمي باسم الوزارة عقيد عبدالمنعم العربي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر

ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر
انتهت عبر «WTV».. التعاون 1 - 0 التحدي

انتهت عبر «WTV».. التعاون 1 - 0 التحدي
موت قرية عائمة في فنزويلا بعد تآكلها بالوحول

موت قرية عائمة في فنزويلا بعد تآكلها بالوحول
«إسرائيل» تدمر منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح

«إسرائيل» تدمر منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح
الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق للجائحة قبل 2024

الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق للجائحة قبل 2024
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية

بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية
«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط العام 2022

«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط العام 2022
كأس الأمم الأفريقية: السنغال تخطف الصدارة.. وغينيا تتأهل رغم الخسارة

كأس الأمم الأفريقية: السنغال تخطف الصدارة.. وغينيا تتأهل رغم الخسارة
البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»

البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»
مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله

مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله
انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس

انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس
أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات

أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات
كاركاتير حليم - التقاعد!

كاركاتير حليم - التقاعد!
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس

شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
17- (القوندي)!

17- (القوندي)!
أعلام من وطني.. قامات منسية!

أعلام من وطني.. قامات منسية!
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات

توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزيرة الشؤون الاجتماعية تطمئن على نازحي تاورغاء في ترهونة بعد نشوب حريق في مخيمهم
وزيرة الشؤون الاجتماعية تطمئن على نازحي تاورغاء في ترهونة بعد ...
النيابة العامة تأمر بحبس رئيس صندوق التضامن الاجتماعي احتياطيا على ذمة التحقيق
النيابة العامة تأمر بحبس رئيس صندوق التضامن الاجتماعي احتياطيا ...
حبس رئيس جهاز الحرس البلدي السابق
حبس رئيس جهاز الحرس البلدي السابق
الدبيبة يدين «الاعتداءات» على الإمارات خلال اتصال هاتفي مع بن زايد
الدبيبة يدين «الاعتداءات» على الإمارات خلال اتصال هاتفي مع بن ...
مناقشة خطة تمويل مشاريع حرفية لـ25 ألف شاب
مناقشة خطة تمويل مشاريع حرفية لـ25 ألف شاب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ردود فعل غاضبة ضد الدبيبة بسبب حديثه عن النساء العازبات
ردود فعل غاضبة ضد الدبيبة بسبب حديثه عن النساء العازبات...
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي...
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
المزيد
«الشؤون الاجتماعية»: إيداع منحة الأولاد عن الربع الأخير من 2021 بالمصارف
«الشؤون الاجتماعية»: إيداع منحة الأولاد عن الربع الأخير من ......
المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير والخطابات الرنانة
المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير ......
مستشفى طرابلس الجامعي يتسلم شحنة أدوية ومستلزمات طبية
مستشفى طرابلس الجامعي يتسلم شحنة أدوية ومستلزمات طبية...
مناقشة خطة تمويل مشاريع حرفية لـ25 ألف شاب
مناقشة خطة تمويل مشاريع حرفية لـ25 ألف شاب...
الدبيبة يدين «الاعتداءات» على الإمارات خلال اتصال هاتفي مع بن زايد
الدبيبة يدين «الاعتداءات» على الإمارات خلال اتصال هاتفي مع ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط