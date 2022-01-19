وزير الداخلية يبحث مع سفير ألمانيا فتح خدمات التأشيرات لليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الداخلية خالد مازن مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، فتح خدمات التأشيرات لليبيين لمختلف الأغراض «عمل، ودراسة، وعلاج، وسياحة»، على غرار السفارات الأوروبية الأخرى.

وتناول اللقاء آفاق التعاون الأمني بين ليبيا وألمانيا في عدد من المجالات المتعلقة بتبادل المعلومات ومكافحة الهجرة غير الشرعية وغسيل الأموال وحقوق الانسان، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأربعاء.

كما تطرق أيضا إلى ملف التدريب ودعم جهاز المباحث الجنائية وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

وأكد مازن وضع خارطة طريق تجاه هذا التعاون وإصدار مصفوفة عمل مشتركة لتنمية الموارد البشرية، والرقي بمستوى الأداء الشرطي.

من جانبه، أشاد السفير الألماني بعمق العلاقات بين البلدين، معرباً عن استعداد بلاده للتعاون عن طريق الشرطة الاتحادية.

حضر الاجتماع رئيس جهاز المباحث الجنائية لواء محمود عاشور، ومدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان، ومدير مركز المعلومات والتوثيق عقيد البهلول شنانة، والناطق الرسمي باسم الوزارة عقيد عبدالمنعم العربي.