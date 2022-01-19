مراكز العزل تستقبل 16 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. وشفاء 8 حالات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة دخول 16 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» مراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 116 حالة.

وغادر ثمانية أشخاص تلك المراكز خلال الفترة نفسها، بعد تعافيهم من المرض، فيما يخضع 80 مصابًا للعلاج في العناية الفائقة حاليًا، حسب النشرة الوبائية على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وسجلت ليبيا 400 ألف و113 حالة إصابة بالفيروس، منها 7883 حالة نشطة، بينما تعافى 386 ألفًا و356 حالة، وسُجلت 5874 حالة وفاة، وذلك وفق آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.