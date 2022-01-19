«الأرصاد»: الرؤية متوسط على الساحل من الخليج إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يصل إلى مترين.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- قليلة السحب تتكاثر أحيانا على ساحل مصراتة وسرت مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على الساحل من زوارة إلى الخمس، وشمالية شرقية على باقي الساحل يتحول غدا إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.

- الرؤيـة جيدة.