تجار: ارتفاع أسعار الدجاج والبيض في سرت بسبب زيادة الأعلاف 13.6%

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

صعدت أسعارالدجاج والبيض في سرت حسبما أفاد تجار بالمدينة اليوم الاربعاء، وأرجعوا تلك الزيادة |لى ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن مؤخرا.

وقال أحد أصحاب محلات الدواجن اليوم لـ«بوابة الوسط» أن سعر طبق البيض سجل اليوم ارتفاعا إلى 16 دينار مقابل بين 14 و15 دينار منذ أسبوع، فيما صعد سعر كيلو الدجاج الى 9.5 دينار اليوم مقابل ثمانية دنانير منذ أسبوع.

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وأرجع عدد من أصحاب محال بيع الدجاج ارتفاع أسعار البيض والدجاج الى زيادة أسعار الاعلاف، مشيرين إلى أن بعض أصحاب حظائر الدواجن رفعوا أسعار الدجاج والبيض.

من جهته، أفاد رئيس لجنة تسيير نقابة مربي الأغنام سرت حسين الزرقاء أن أسعار قنطار علف الدجاج ارتفعت بنسبة 13.6% إلى 250 دينار مقابل 220 دينار خلال الفترة الماضية، فيما بلغ قنطار النخالة 160 دينار وقنطار الشعير 177 دينار، موضحا أن «وزارة الزراعة والحكومة لم توفر أى دعم حتى الآن».

وفي منتصف العام الماضي، شهد أسواق بيع اللحوم البيضاء ارتفاعا قياسيا مع تسجيل الدجاج 15 ديناراً للكيلوغرام، مقابل 7 دنانير، فيما يصل سعر كيلوغرام كبدة الدجاج إلى 25 ديناراً.