السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.58 دينار مقابل 4.57 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 6.24 دينار، في حين انخفض سعر اليورو قرشين ليصبح 5.19 دينار مقابل 5.21 دينار أمس.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على أسعار الدرهم الإماراتي والدينار التونسي والريال السعودي، لتسجل 1.24 دينار و1.59 دينار و1.22 دينار على الترتيب.

واستقر اليوان الصيني عند 0.72 دينار، والليرة التركية عند 0.33 دينار.