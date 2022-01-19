1173 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و11 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 1173 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الثلاثاء، و132 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 663 مصابا، وتُوفي 11 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 19.6% من إجمالي 5980 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 4807 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع تسع حالات بالمنطقة الغربية، وحالتان في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 400 ألف و113 حالة، منها 7883 حالة نشطة، بينما تعافى 386 ألفًا و356 حالة، وسُجلت 5874 حالة وفاة بالمرض في البلاد.