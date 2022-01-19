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360 مليون دينار إيرادات «الوطنية للحفر» خلال 2021‏

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يناير 2022, 01:56 صباحا
360 مليون دينار إيرادات «الوطنية للحفر» خلال 2021‏
على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)
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‏قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله إن الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار حققت 96% من مستهدفاتها خلال العام 2021، محققة إيرادات قياسية بقيمة 360 مليونًا و614 دينار ليبي، خلال العام المنقضي.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، الثلاثاء، برئاسة صنع الله وحضور أعضاء المؤسسة: أبو القاسم شنقير والعماري محمد وجادالله العوكلي، ورئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط عبدالمولى أبو فايد، وأعضاء لجنة إدارة الشركة محمد حسين، وعبدالله امبيوي، وناجي بن عروس وسلطان عبدالعزيز، وفق بيان نشرته مؤسسة النفط على «فيسبوك».

تحديث أجهزة الحفر
وأعرب صنع الله عن أمله في توسيع الشركة نشاطها مع الشركات العالمية لتنفيذ مشاريع حفر بري وبحري وتطوير الكادر الوظيفي والاستفادة من الخدمات المرتبطة بهذه المشاريع، مرحبا أيضًا بمجهودات الشركة في تحديث أجهزة الحفر لتحقيق القدرة على المنافسة في عطاءات الشركات المشاركة والشركات العالمية المشغلة في ليبيا.

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وأوصى صنع الله بالتركيز على منظومة الصيانة الوقائية لتجنب الأعطال المفاجئة للحفارات، وتوفير قطع الغيار الضرورية في مخازن بموقع الحفر، لتفادي إيقاف الحفارة عن العمل مدة طويلة حتى وصول القطع المطلوبة من المخازن الرئيسية.

وأوضح أن الشركة استطاعت تحقيق نسبة من مستهدفات الحفر تصل إلى 56% من الآبار المنجزة، و26% من إجمالي أعمال صيانة الآبار، وكان لها دور كبير في توازن سوق العمل.

خطة زيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل
وطالب صنع الله إدارة الشركة بتحديد معيار لزيادة الأداء العالي لبرامج صيانة الآبار المقفلة والحفر البيني لزيادة الإنتاج، إضافة إلى سرعة إقفال الميزانيات. كما تطرق إلى خطة المؤسسة المتعلقة بزيادة الإنتاج لمعدل يصل إلى 2.1 مليون برميل، مؤكدا أن إمكانيات النفط الليبي تزيد على هذا المعدل، وأن هذا الأمر يتطلب أمرين، هما برامج الأداء العالي وصيانة الحقول والآبار بالكفاءة المثلى، وهو ما يتطلب إعادة النظر في نشاط الشركة والتوجه إلى الشركات الكبرى للاستفادة من خبراتها كشركة «بيكر هيوز» و«هاليبرتون» و«شلمبرجير» وغيرها من الشركات الأخرى الكبرى.

كما أعرب عن رؤية إدارة المؤسسة للقيام بتوأمة مع الشركات الحالية الكبيرة والمشاركة بينها، إذ أصبح على الشركة إبرام عقود مع الشركات الأخرى الكبيرة لتحسين أدائها وزيادة أرباحها.

صنع الله: ديوان المحاسبة غير معني بالمراجعة المسبقة لعقود شركات المؤسسة
وأكد صنع الله تعديل اللائحة الموحَّدة للتعاقد باعتماد مجلس الإدارة، وفقا لفتوى إدارة القانون ومجلس القضاء الأعلى، المتعلقة بخضوع شركات المؤسسة الوطنية للنفط للمراجعة المسبقة، والتي أكدت أن «ديوان المحاسبة غير معني بمراجعة عقود شركات المؤسسة مراجعة مسبقة».

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