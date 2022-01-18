بالصور.. حريق يلتهم ممتلكات خمس أسر في مخيم نازحي تاورغاء بترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

التهم حريق، اليوم الثلاثاء، ممتلكات خمس أسر في مخيم نازحي تاورغاء بمدينة ترهونة، وفق منشور للمجلس المحلي تاورغاء على «فيسبوك».

وأفاد المنشور بأن الحريق قضى على كافة ممتلكات خمس أسر من المقيمين في المخيم البالغ عددهم 21 عائلة ممن تعذر عودتهم لتاورغاء، بسبب دمار منازلهم، وكذلك عدم حصولهم على جبر الضرر عن ممتلكاتهم ومنقولاتهم الذي يساهم في عودتهم وصيانة منازلهم.

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ودعا المجلس المحلي تاورغاء وزارة الإسكان إلى تطبيق قرار الحكومة رقم 375 لسنة 2021، الذي يتضمن صيانة الأحياء الشعبية بالمدينة لضمان عودة أعداد كبيرة تقطنها وإنهاء حالة المخيمات.

وفي 27 أبريل الماضي، قال وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، إن الحكومة تعتزم اقتراح إنشاء ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية في تاورغاء بهدف تسهيل عودة النازحين إليها، وذلك في حال توفر الميزانية العامة للدولة.

آثار حريق في مخيم نازحي تاورغاء بترهونة (صفحة المجلس المحلي تاورغاء على فيسبوك)

آثار حريق في مخيم نازحي تاورغاء بترهونة (صفحة المجلس المحلي تاورغاء على فيسبوك)

آثار حريق في مخيم نازحي تاورغاء بترهونة (صفحة المجلس المحلي تاورغاء على فيسبوك)