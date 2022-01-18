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المنقوش تستعرض مع السفيرة البريطانية تحديات العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 10:14 مساء
المنقوش تستعرض مع السفيرة البريطانية تحديات العملية السياسية في ليبيا
لقاء المنقوش والسفيرة البريطانية لدى ليبيا، الثلاثاء 18 يناير 2020. (وزارة الخارجية)
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استعرضت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، خلال لقائها، اليوم الثلاثاء مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، مستجدات الأوضاع في ليبيا، والتحديات التي تواجه العملية السياسية في البلاد.

وأضافت وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المنقوش بحثت أيضًا مع السفيرة البريطانية، العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وسُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تهم ليبيا والمملكة المتحدة.

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من جهتها، عبرت السفيرة البريطانية لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي، خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر الوزارة في طرابلس، عن دعم بلادها الكامل لحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية في جهودهما لتعزيز الاستقرار في كافة ربوع ليبيا، بحسب الوزارة.

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