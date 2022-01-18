تشكيل لجنة ليبية - تونسية مشتركة للحدود البرية والبحرية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الثلاثاء، الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة ليبية - تونسية للحدود البرية والبحرية بين البلدين، منوهة بأن اللجنة ستجتمع قريبًا.

جاء الإعلان عن ذلك عقب اجتماع عُقِد اليوم بناء على تعليمات وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، محمد خليل عيسى مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

وأضافت وزارة الخارجية أن الاجتماع حضره مدير إدارة الشؤون العربية ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية ومدير مكتب الشؤون العسكرية بالوزارة ومندوبون عن المؤسسة الوطنية للنفط ورئاسة الأركان العامة وحرس الحدود.

وأوضحت أن الاجتماع «تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وحلحلة بعض المشاكل التي تعترض سير التعاون، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة خاصة بالحدود سواء البرية أو البحرية تعقد اجتماعاتها في القريب العاجل وذلك لوضع قواسم مشتركة لتذليل الصعاب بين الجانبين».