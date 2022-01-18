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«مكافحة الأمراض»: إصابات «كورونا» تتزايد والفحوصات تتراجع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 08:54 مساء
«مكافحة الأمراض»: إصابات «كورونا» تتزايد والفحوصات تتراجع
جانب من حملة تطعيم ضد «كورونا» (مركز مكافحة الأمراض)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كوورنا المستجد، رغم انخفاض عدد الفحوصات في عموم البلاد.

ووفق البيانات التي نشرها المركز، اليوم الثلاثاء، فقد ارتفع عدد الإصابات في ست مدن، هي: طرابلس ومصراتة وجنزور والزاوية المركز ونالوت وظاهر الجبل، وذلك خلال الفترة بين 10 و16 يناير الجاري، مقارنة بالأسبوع الأول من العام الجاري.

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وارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 4 آلاف و72 حالة، بمعدل 13%، مقارنة بالأسبوع الأول من العام الذي بلغت فيه نسبة الحالات الإيجابية 11% بإجمالي 3 آلاف و699 حالة.

وبلغ عدد حالات الوفاة 57 حالة بمعدل 1% مقارنة بـ69 حالة بمعدل 2% من الوفيات، خلال الأسبوع السابق.

ولفت المركز إلى أن عدد العينات التي جرها فحصها خلال الأسبوع الأخير بلغت 31 ألفًا و11 عينة، مقارنة بالأسبوع السابق البالغة 32 ألفًا و 546 عينة.

وتوزعت نسبة الإصابات مقارنة بعدد الفحوصات على المناطق، بواقع: 13% بالمنطقة الشرقية، و9 بالمنطقة الغربية، و10 بالمنطقة الجنوبية. أما عدد الوفيات فتوزع بواقع: 20% بالمنطقة الشرقية، و36 بالمنطقة الغربية، و1 بالمنطقة الجنوبية.

كما زاد عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى مليون و965 ألفًا و713 شخصًا، والجرعة الثانية 940 ألفًا و217 شخصًا، مقارنة بالأسبوع الماضي البالغة مليونًا و913 ألفًا و587 شخصًا للجرعة الأولى، و887 ألفًا و556 شخصًا للجرعة الثانية.

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