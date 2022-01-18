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«المباحث الجنائية» يلقي القبض على أحد المتهمين بقتل مهاجرين من بنغلاديش

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 08:28 مساء
«المباحث الجنائية» يلقي القبض على أحد المتهمين بقتل مهاجرين من بنغلاديش
صورة أرشيفية. (الإنترنت)
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أعلن جهاز المباحث الجنائية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد أخطر المتهمين في قضايا جنائية خطيرة من بينها جريمة قتل لمهاجرين «من بنغلاديش بمدينة غريان منذ سنوات»، كان فارًا من وجه العدالة، وذلك من قبل فريق عمل الجهاز بمنطقة جنوب طرابلس بالتعاون من وحدة البحث الجنائي في العزيزية.

وأوضح قسم الإعلام الأمني بالجهاز أن المتهم ألقي القبض عليه بعد جمع معلومات وتحريات عنه من قبل أعضاء التحريات بالبحث الجنائي، مشيرًا إلى أنه «يواجه 9 جرائم تنوعت ما بين سطو وقتل عمد وإقفال مؤسسات عامة ومصرف أهلي في مدينة مزدة بقوة السلاح وترهيب موظفيها وإلحاق الضرر بهم».

وأضاف المصدر أن المتهم المقبوض عليه «مطلوب لدى نيابة الجبل الغربي في قضية قتل عمد لـ22 شخصًا من العمالة الوافدة من بنغلاديش، قام بتنفيذها منذ سنوات في مدينة غريان»، مشيرًا إلى أن «نتائج التحقيقات قادت إلى إدانته بهذه الجريمة طبقًا للأدلة الجنائية الدامغة».

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ونوه قسم الإعلام الأمني بجهاز المباحث الجنائية بأنه يجري خلال هذه الأيام التحقيق مع المتهم، وسيعلن عن مستجدات القضية عندما تكون نتائج التحقيق متاحة للنشر دون التأثير على مجريات القضية.

وقُتل أكثر من 20 مهاجرًا من بنغلاديش وأُصيب 11 آخرون في عملية انتقامية بمنطقة مزدة، وقعت في مايو 2020، على ما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني حينها.

ومطلع مارس 2021، أعلنت الوزارة ضبط أحد المطلوبين للتحقيق في القضية، وذلك عن طريق أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن غريان الذين كشفوا «ملابسات الجريمة البشعة».

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