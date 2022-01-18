الدبيبة: المصرف المركزي منح الإذن لتحويل القيم المالية المخصصة لمنحة الأبناء إلى مستحقيها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن مصرف ليبيا المركزي منح، اليوم الثلاثاء، الإذن لتحويل القيم المالية المخصصة لمنحة الأبناء إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لتعهدات الحكومة بمواصلة صرف منحة الأبناء.

وأضاف الدبيبة عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» قائلًا: «نواصل الليل بالنهار من أجل خدمة كافة فئات المجتمع الليبي، رغم كل محاولات التضييق على مصادر رزقهم، وتحميلهم أعباء فشل السياسيين خلال سنوات الحرب والانقسام».

- الكيلاني: إيداع منحة الزوجة والأبناء بحسابات المستفيدين غدا

ونوهت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، يوم الأحد، بأن الوزارة ستشرع هذا الأسبوع في إيداع قيمة المنحة في حسابات المستفيدين في المصارف عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021.