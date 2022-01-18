«التعليم» تعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بنسبة نجاح 79.9%

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمد وزير التربية والتعليم المكلف، بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أحمد أبوخزام، ومدير عام المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، (الدور الثاني) للعام الدراسي 2020-2021، بنسبة نجاح 79.99%.

ووفق بيان للمركز اليوم، أدى امتحانات الدور الثاني بالثانوية، 16095 طالبًا وطالبة، منهم 10510 بالقسم العلمي، و5585 في القسم الأدبي.

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ولفت البيان إلى أن نسبة النجاح في القسم العلمي وصلت إلى 81.52%؛ إذ سجلت الوزارة 8568 ناجحًا و1942 راسبًا، بينما وصلت نسبة النجاح في القسم الأدبي إلى 77.12%، حيث سجلت 4307 ناجحين و1278 راسبًا.