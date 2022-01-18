المشري ولجنة التواصل بالهيئة التأسيسية يتفقان على ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع أعضاء لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على «ضرورة استكمال المسار الدستوري بإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور من قبل الشعب الليبي» وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

حضر اللقاء الذي عُقِد اليوم الثلاثاء في طرابلس، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة عادل كرموس ورئيس لجنة الحوار بالمجلس محمد تكالة.

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وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة المسار الدستوري، حيث أكد خلاله المشري على أهمية التواصل مع الهيئة التأسيسية باعتبارها هيئة منتخبة من قبل الشعب الليبي أُوكلَت إليها مهمة صياغة مشروع الدستور وإعداده.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء شهد كذلك مناقشة حلحلة الأزمة القانونية التي تواجه الاستحقاق الانتخابي الذي يرنو إليه الشعب الليبي، وأعرب الحاضرون عن أملهم من خلاله إنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق تطلعات الليبيين في بناء دولتهم المنشودة على أساس دستوري دائم للبلاد.