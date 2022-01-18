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اللافي يبحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وأعضاء بـ«الأعلى للدولة» أوضاع النازحين بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 05:58 مساء
اللافي يبحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وأعضاء بـ«الأعلى للدولة» أوضاع النازحين بالمنطقة الشرقية
اللافي يبحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة, 18 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)
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بحث نائب المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء أبوبكر الكيلاني، أوضاع النازحين والمهجَّرين بالمنطقة الشرقية.

وناقش اللقاء عددًا من القضايا التي تهم المهجَّرين والنازحين والمصالحة الوطنية، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وبحسب البيان، بحث اللقاء أوضاع النازحين والمهجرين بالمنطقة الشرقية وسُبل تذليل الصعاب والعقبات أمامهم، والعمل على حماية حقوقهم الإدارية والمالية، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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كذلك بحث اللافي مع الحاضرين مناقشة ملف السجناء بشكل عام، مؤكدًا أن ملف المصالحة الوطنية الذي تبناه المجلس الرئاسي، يولي اهتمامًا خاصًا بكل المهجَّرين والنازحين من مختلف المدن الليبية، ويسعى لإيجاد حلول آمنة لعودتهم جميعًا إلى بيوتهم ومدنهم وقراهم، «حتى يعود الأمن والاستقرار والسلم الأهلي لكل مدننا».

من جهتها، تعهدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحلحلة كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه المهجرين والنازحين.

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