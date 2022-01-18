«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، الثلاثاء، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي جرى تنفيذها خلال أسبوع في الفترة من 10 إلى 15 يناير الجاري.

وشملت طلبات فتح الاعتمادات المستندية، التي نفذتها فروع المصارف، نحو 300 شركة، بينها اعتمادات بقيمة 49.25 مليون دولار للشركة الليبية للحديد والصلب، و8.28 مليون دولار لشركة المراعي للمطاحن والأعلاف، و3.28 مليون دولار لشركة أفريقيا لتعبئة المشروبات، ومليونين و14 ألف دولار لشركة الوقاية التعقيمية لصناعة مواد التنظيف، في حين لم تزد باقي الاعتمادات عن مئات أو عشرات الآلاف من الدولارات.

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ويتنوع عمل الشركات التي جرى فتح اعتمادات مستندية لها، بين استيراد المواد الغذائية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الخام، والمعدات الطبية، والأحذية والحقائب، والأدوية، والأجهزة الكهربائية وغيرها.

وقال المصرف، في بيان الثلاثاء، إن نشر تفاصيل هذه الطلبات يأتي «استنادًا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المؤرخ في 31 ديسمبر 2020، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية»، وذلك بعد موافقة الجهات الطالبة لفتح هذه الاعتمادات.