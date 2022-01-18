أبوبكر الغزالي يطالب بإحالة حكومة الوحدة للتحقيق وفتح الباب لغيرها

القاهرة - بوابة الوسط

طالب عضو مجلس النواب، أبوبكر الغزالي، مجلس النواب بفتح باب القبول للترشح لرئاسة حكومة جديدة، وإحالتها إلى التحقيق على خلفية «إهدار المال العام، والتعينات العائلية، والفساد».

وقال الغزالي في كلمته خلال جلسة مجلس النواب، الثلاثاء، لمناقشة خلاصات لجنة خارطة الطريق المشكلة من المجلس، إن على «مجلس النواب تقديم اعتذار إلى الشعب الليبي» بعد «صدمة» تأجيل الانتخابات، رافضًا تحميل المجلس المسؤولية في هذا التأجيل.

ورأى أن وجود «الميليشيات» في ليبيا يمثل معضلة أمام إجراء الانتخابات في أي موعد سيجرى تحديده، مطالبًا بضرورة «حل هذه الميليشيات ولو بقرار حرب».