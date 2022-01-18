عقيلة صالح: من يغيب عن جلسات مجلس النواب «معرقِل» وسيخصم من راتبه

القاهرة - بوابة الوسط

وصف رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، من يغيب من أعضاء المجلس عن حضور الجلسات بـ«المعرقلين»، والمقصرين في أداء واجباتهم تجاه ناخبيهم ومواطنيهم.

وأضاف: «لذلك سيخصم من مرتب النائب بعدد الجلسات التي يغيبها، ولن يعتد به عند النصاب والتصويت، وقد يتعرض إلى إسقاط عضويته»، حسب كلمته في جلسة الثلاثاء.

كما ثمن عقيلة عمل لجنة خارطة الطريق التابعة للمجلس، داعيا إياها إلى التواصل مع النائب العام الصديق الصور والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والجهات الأخرى، وتقديم تقريرها خلال شهر يناير الجاري.

وطالب اللجنة بإيضاح المراحل اللازمة لإزالة المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات، وتحديد موعد حتمي لتنظيمها مجددا، وتنفيذ خارطة طريق لحين هذا الموعد.