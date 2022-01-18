مفتاح كويدير يطالب بتحديد موعد الانتخابات «في أقرب وقت»

القاهرة - بوابة الوسط

طالب عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، مفتاح كويدير، بضرورة تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «في أقرب وقت»، وذلك بالتواصل مع اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة مجلس النواب المنعقدة، الثلاثاء، لمناقشة خلاصات لجنة خارطة الطريق المشكّلة من قبل المجلس.